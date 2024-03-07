İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş itirafı Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanlarından İbrahim Üzülmez, hayalinden bahsederken Fenerbahçe maçı için de açıklamada bulundu.

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Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz hafta göreve gelen deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başına geçmek istediğini söylerken Fenerbahçe maçı hakkında da konuştu.

Sözüne Konyaspor maçıyla başlayan İbrahim Üzülmez, "Başlangıcımız kötü oldu bitirişimiz iyi olacak." dedi.

İşte İbrahim Hoca'nın TRT Spor'a verdiği röportajdan öne çıkanlar...

Konyaspor karşılaşmasında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Kötü oynadık. 3 gün oyuncularımızla beraberdik. Onları mental anlamda yukarı taşımaya çalıştık. Ben daha fazla bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyordum. Çok iyi oynamamamıza rağmen 4 pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik kötü oynadığımız maçta belki de puan ya da puanlar alabilirdik. Oyuncularımıza inanıyoruz. Oyuncuların o özgüveni için bir kıvılcıma ihtiyaç var. İnşallah Fenerbahçe maçıyla beraber çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.

"Fenerbahçe maçı zor"

Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Üzülmez, "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularım da o reaksiyonu gösterecektir." dedi.

"Hayalim Beşiktaş'ta çalışmak"