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    İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş paylaşımı

    İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 14:24
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    İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş paylaşımı

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael gelmeden önce İbrahim Üzülmez'in adı ciddi bir şekilde konuşuluyordu.

    Siyah-beyazlıların Ismael'i açıklamasının ardından Üzülmez'den açıklama geldi.

    İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

    "BİR GÜN ELBETTE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

    Üzülmez, "Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    İbrahim Üzülmez den Beşiktaş paylaşımı #1


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