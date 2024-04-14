İbrahim Üzülmez'den Galatasaray açıklaması İbrahim Üzülmez, ligde kalma şanslarının sorulması üzerine gelecek hafta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına değinerek, "Çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirerek Galatasaray maçına hazırlanacağız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

AA & Ensonhaber

Başakşehir, Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, iyi oynadıklarını ve bu nedenle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz"

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İbrahim Üzülmez, şunları dedi:

Üzüntülüyüz, bu kadar iyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz, 10 kişi kalmamıza rağmen yüzde 51 topa sahip olan bir Pendikspor takımı vardı. Herhalde yüzde 70 topla oynayan Başakşehir'e karşı bu kadar mücadele edilir. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz.

"Sonuna kadar devam edeceğiz"

Başakşehir'in kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

İlk yarı 3-4 pozisyonumuz var. Atamayınca rakip de hata yaptığımız ilk pozisyonda gol atınca direncimiz düşüyor. Rakibi iyi analiz ettiğimiz, ön alan baskısını doğru yaparak yakaladığımız pozisyonlarda, final dediğimiz pozisyonlarda eksiklik vardı. Oyuncularım iyi mücadele etti, 17'ye yakın gol pozisyonuna giren bir Pendikspor takımı vardı. Evet kaybettik, kaybettiğinizde olumlu şeyleri söyleyince anlatamıyoruz ama ben bugün oyuncularımın mücadele ettiğini ve olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Kırılma anı Welinton'un kırmızı kartı. 2-2 yaptık, 10 kişi kalınca ister istemez oyuncularım skoru korumak için ikinci bölgeye çekildi, 10 kişi oynamamıza rağmen 3 net pozisyonumuz var. Pozisyonlara giriyoruz, oralarda cömert olunca olmuyor. Başakşehir'e ilk yarıda bir pozisyon verdik. İyi çalıştık, iyi analiz ettik, saha içinde doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim adımıza üzüntülü olan şey, kazanamadığımız bir maç oldu. Sonuna kadar devam edeceğiz.

"Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın"

Üzülmez, ligde kalma şanslarının sorulması üzerine ise şu şekilde konuştu:

Şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar bu şansı kullanmaya çalışacağız. Galatasaray maçı, zor maç. Şampiyonluğa oynayan, kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız ama biz profesyonelliğimizden uzaklaşmadan çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirerek Galatasaray maçına hazırlanacağız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu müsabaka 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.