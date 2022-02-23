Euro
15.67
0.19%
Dolar
13.80
0.01%
Altın
840.18
-0.41%
Borsa
2038
1.00%
Bitcoin
536.900
4.07%
BTXN Coin
39.81
6.07%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    İbrahim Üzülmez'in ağabeyinden sonra kardeşi de vefat etti

    Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez’in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 12:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Üzülmez'in ağabeyinden sonra kardeşi de vefat etti

    İbrahim Üzülmez’in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN ACI GÜNÜ

    Kartepe ilçesine Arslanbey Şefkatiye Mahallesi’nde ikamet eden emekli nakliyeci Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

    Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte 6 çocuk babası, Kocaelispor eski başkanı merhum Hüseyin Üzülmez’in de amcasının oğlu olan Kemal Üzülmez’in cenazesi; ikindi namazına müteakip Şefkatiye Camisinde kılınacak namazın ardından Arslanbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    İbrahim Üzülmez, geçtiğimiz aylarda da ağabeyi Muzaffer Üzülmez’i kaybetmişti.

    İbrahim Üzülmez in ağabeyinden sonra kardeşi de vefat etti #1

    İbrahim Üzülmez in ağabeyinden sonra kardeşi de vefat etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Buse Varol'dan yeni imaj
    Magazin

    Buse Varol'dan yeni imaj

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!
    Piyasalar Investment

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!

    Fatih'te cep telefonu hırsızlığı
    3. Sayfa

    Fatih'te cep telefonu hırsızlığı

    Görüş Bildir