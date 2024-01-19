Eski Trabzonsporlu Ibrahim Yattara, amatör futbolcu oldu Süper Lig'de yaptıklarıyla unutulmaz bir futbolcu olan Ibrahim Yattara'nın İstanbul'da amatör olarak futbola devam ettiği öğrenildi. Deneyimli isim, "Yeşil sahalardan uzak kalmak istemiyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Trabzonspor’da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan Ibrahim Yattara, futbol hayatına İstanbul’da faaliyet gösteren amatör bir spor kulübün Yeniköy Spor’da devam ediyor.

Maçlara çıkan Yattara, spor kulübündeki diğer futbolculara da eğitim veriyor. Çevreden geçen vatandaşlarında görünce şaşırarak ilgi gösterdiği Yattara, şu anki kulübünden sonra da antrenör olarak meslek hayatına devam etmek istediği öğrenildi.

"Rakiplerimize saygı duyuyoruz"

Oynadığı takımı ve ligi değerlendiren İbrahim Yattara şöyle konuştu:

Takım olarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Üst lige çıkmak için maçları kazanmamız, galibiyet serisi yakalamamız lazım. Her çıktığımız maçı, final maçına çıkıyormuş gibi oynayacağız. Çünkü mutlaka üst lige çıkmamız lazım. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz.

"Yeşil sahadan ayrılmak istemiyorum"