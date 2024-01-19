Trabzonspor’da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan Ibrahim Yattara, futbol hayatına İstanbul’da faaliyet gösteren amatör bir spor kulübün Yeniköy Spor’da devam ediyor.
Maçlara çıkan Yattara, spor kulübündeki diğer futbolculara da eğitim veriyor. Çevreden geçen vatandaşlarında görünce şaşırarak ilgi gösterdiği Yattara, şu anki kulübünden sonra da antrenör olarak meslek hayatına devam etmek istediği öğrenildi.
"Rakiplerimize saygı duyuyoruz"
Oynadığı takımı ve ligi değerlendiren İbrahim Yattara şöyle konuştu:
Takım olarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Üst lige çıkmak için maçları kazanmamız, galibiyet serisi yakalamamız lazım. Her çıktığımız maçı, final maçına çıkıyormuş gibi oynayacağız. Çünkü mutlaka üst lige çıkmamız lazım. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz.
"Yeşil sahadan ayrılmak istemiyorum"
Bugün oynayacağımız maçta inşallah bir sakatlık olmaz ve 3 puan alırız. Bu üçüncü oluyor oynadığım amatör lig takımım. Yeniköy Spor, Muğla Spor ve Ortaköy Spor’da da oynadım. Oynadığım takımların hepsini beğeniyorum. Takımlardaki yöneticiler, hocalar, takım arkadaşlarım olsun hepsi güzel insanlar. Yeniköy Spor’da, burada gerçekten aile gibiyim, takım arkadaşlarım, hocalarım hepsi bana saygı duyuyor, ben de onlara, burada çok mutluyum. Futbol benim işim, yeşil sahadan ayrılmak hiç istemiyorum.
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