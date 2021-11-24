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    Ibrahima Yattara: Profesyonel olsaydım büyük oyuncu olurdum

    Ibrahima Yattara: Profesyonel olsaydım büyük oyuncu olurdum

    Trabzonspor'un efsane futbolcularından Ibrahima Yattara genç futbolculara tavsiyelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 16:13
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    Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ibrahima Yattara "Yıldız Futbolcu Seminerleri" kapsamında genç futbolcu adaylarıyla bir araya geldi.

    "AFRİKA'DA YOLDA BÜYÜDÜK"

    Eski futbolculardan Ibrahima Yattara da Afrika'da doğup, orada büyüdüğünü hatırlatarak, Trabzon'a geldiğinde hiç adaptasyon sorunu yaşamadığını söyledi. Saha dışında rahat olduğunu belirten Yattara, "O yüzden saha dışında yaptığım şeyleri yapmayın ama saha içinde benim yaptıklarımı yapmaya çalışın. Sizler çok şanslısınız. Örneğin biz Afrika'da yolda büyüdük. Ben her gün 5 kilometre yürüyerek okula kendim gidip geliyordum." dedi.

    Ibrahima Yattara: Profesyonel olsaydım büyük oyuncu olurdum #1

    "BARCELONA YA DA R. MADRİD'DE OYNARDIM"

    Yattara, şimdiki imkanların çok farklı olduğunu belirterek, "Profesyonel oyuncu olmanın şimdi tam zamanı. Tam bir profesyonel olsaydım Barcelona'da, Real Madrid'de oynardım. Saha dışında da profesyonel olsaydım daha büyük oyuncu olurdum. Lütfen zaman kaybetmeyin." diye konuştu.

    Ibrahima Yattara: Profesyonel olsaydım büyük oyuncu olurdum #2

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