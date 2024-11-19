İbrahim Yattara, Trabzonspor'a geri dönüyor

Haber Merkezi
Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara, Trabzonspor'da yeni bir göreve başlayacak.
Haber61'den Hakan Yoloğlu'nun haberine göre 2003- 2011 sezonları arasında 8 yıl Trabzonspor forması giyen İbrahim Yattara, Şenol Güneş'in teknik ekibine dahil oluyor.
En büyük hayalinin Trabzonspor'da görev almak olduğunu söyleyen Yattara, çarşamba akşamı Trabzon'a geliyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ TRABZON'DA
Yattara'nın çarşamba 19.55'de Trabzon'da olması bekleniyor.
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