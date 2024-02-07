Ibrahim Yattara'dan Fenerbahçelileri kızdıracak cevap: İnşallah şampiyon Galatasaray olur Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu Ibrahim Yattara, sezon sonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Trabzonspor’da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan Ibrahim Yattara, futbol hayatına İstanbul’da faaliyet gösteren amatör bir spor kulübü olan Yeniköy Spor’da devam ediyor.

Maçlara çıkan Yattara, spor kulübündeki diğer futbolculara da eğitim veriyor.

"İnşallah Galatasaray şampiyon olur"

Öte yandan deneyimli futbolcu, Sky Spor adlı YouTube kanalına konuştu.

Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışını değerlendiren Ibrahim Yattara, "Bu sene hiç belli değil. Sezon sonuna kadar mücadele edecekler. İnşallah Galatasaray şampiyon olur." dedi.

Soruyu soran Fenerbahçeli gazeteci Emre Bol'un ise, "Niye ya? Allah Allah neden Fenerbahçe şampiyon olmasın? Sen Trabzonsporlusun..." demesi üzerine de "Bana sordun ben İnşallah Galatasaray olsun diyorum." diyen Yattara'nın sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Emre Bol'un, Galatasaray'ın şampiyon olmasını isteyen Yattara'yı şakalaşarak yere düşürmesi de dikkat çekti.