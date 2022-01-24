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    Ibrahima Yattara futbolculuğa geri döndü

    Ibrahima Yattara futbolculuğa geri döndü

    Trabzonspor'un eski futbolcusu Ibrahima Yattara, 5 yıl aradan sonra Denizli Süper Amatör takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor formasıyla futbola döndü. 41 yaşındaki oyuncu maç başı 350 lira alacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 09:17
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    Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor büyük bir bomba patlattı.

    Denizli temsilcisi Trabzonspor'la özdeşleşen İbrahim Yattara ile anlaştı. Yönetim, 5 yıl sonra yeşil sahalara dönen 41 yaşındaki Gineli futbolcuya maç başı 350 lira verecek.

    Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, kulüpte futbol oynamış olan Acun Ilıcalı'nın yanında çalışan 26 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın Yattara'nın transferinde aracı ve sponsor olduğunu belirtti.

    Ibrahima Yattara futbolculuğa geri döndü #1

    MAÇTAN MAÇA DENİZLİ'YE GELECEK

    Gökyaş, "Yattara yarın Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü Çardak havaalanına inecek ve 100 kilometre mesafede ki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig" dedi.

    Yeşil-beyazlı ekipte maç başı 350 lira alacak olan Yattara'nın gelişgidiş uçak biletlerinin sponsor Ahmet Kılıç tarafından karşılanacağı ve havaalanından ilçeye kadar özel araçla gelip gideceği belirtildi.

    Ibrahima Yattara futbolculuğa geri döndü #2


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