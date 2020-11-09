Ibrahimovic penaltı atmayı bırakıyor

Bu sezon beş penaltıdan üçünü kaçıran Zlatan Ibrahimovic, bir sonraki penaltı atışını kullanmayacağını söyledi.

Futbol dünyasında yüksek özgüveniyle tanınan Ibrahimovic, Milan'ın Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldığı maçta duraklama dakikalarında attığı golle takımına puanı getirdi ama maçın 66. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı. İsveçli yıldız, böylece, bu sezon kullandığı beş penaltının üçünü kaçırmış oldu.

"PENALTILARI KESSIE'YE BIRAKMA ZAMANI GELDİ"

Ibrahimovic, maçın ardından Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, "Açıkçası kızgınım, çünkü beraberlik yeterince iyi değil. Çok sayıda pozisyona girdik. Bir penaltı kaçırdım ve sanırım bir sonrakini Kessie'ye bırakıyorum! Böyle daha iyi olacak gibi. İki gol yedik, iki gol attık. İlerliyoruz ve önemli olan özgüvenimizi kaybetmemek. Puan cetvelinin şu anki halini düşünürsek, her maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.