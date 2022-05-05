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    Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a: Çakma Zlatan

    Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a: Çakma Zlatan

    Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Serdar Dursun'a, Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj geldi.
    • 05.05.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 15:11
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    Şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe'de bu sezon takımının gol yükünü çeken Serdar Dursun, gündemde kalmaya devam ediyor.

    Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe'nin skorer ismi Serdar Dursun'a bir video gönderdi.

    "Gerçek Zlatan’dan kopyasına selamlar"

    Dursun’a sadece tek bir Zlatan olduğunu söyleyen Ibrahimovic, “Gerçek Zlatan’dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler." dedi.

    11 gol atıp 2 asist yaptı

    Fenerbahçe’de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun, sezon başında takıma dahil olmuştu.

    Bu sezon 33 maçta forma giyen oyuncu, 11 gol atıp 2 asist yaptı.

    Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a: Çakma Zlatan... İZLE

    Ibrahimovic ten Serdar Dursun a: Çakma Zlatan #1

    Ibrahimovic ten Serdar Dursun a: Çakma Zlatan #2


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