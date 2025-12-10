Icardi: Ayrılık haberleri yalan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sert sözlerle karşılık verdi. Bazı basın organlarının, kulübün kendisini arayarak sözleşme yenilenmeyeceğini bildirdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Icardi, temsilcisinin de hiçbir şekilde aranmadığını belirtti.

"DÜNKÜ YENİLGİYİ KAPATMAK İÇİN HABER UYDURMAYIN"

Icardi, açıklamasında spor kamuoyuna da göndermede bulunarak, “Dünkü yenilgiyi örtmek için olmayan bir şeyi haber yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, sözleşmesinin Haziran 2026’ya kadar devam ettiğini hatırlattı.

"GİDERSEM KENDİ KARARIM OLUR"

Kendisinin görüntüsünün manipüle edilmesine izin vermeyeceğini belirten Icardi, ayrılık ihtimaline dair de net konuştu:

“Sözleşmem bittiğinde başım dik giderim. Eğer varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu tamamen benim kararım olur, başkasının değil.”

"BİRKAÇ AY DAHA TADINI ÇIKARIN"

Mesajını desteklerine hitaben bitiren Icardi, “Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi’yi birkaç ay daha izleme şansınız var, tadını çıkarın; sonra beni özleyeceksiniz” sözleriyle taraftarlara seslendi.

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.