Icardi ile Wanda Nara, yapay zeka ile Yeşilçam yıldızı oldu Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'yı yapay zeka ile Yeşilçam yıldızlarına çevirdiler. Icardi ile Nara'nın bu görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Mauro Icardi'nin iki golüyle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Geldiği günden beri Galatasaray taraftarının gönlüne taht kuran Mauro Icardi, derbilerdeki performansı ile tribün bağını da iyice artırdı. Öyle ki taraftarlar Icardi için video kurguları yapıp sosyal medyada paylaşıyor. Wanda ile Icardi Yeşilçam'da O kurgulara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde Icardi ile Wanda Nara var. Yapay zeka ile hazırlanan videoda Icardi ve Wanda Nara'nın yüzü, Yeşilçam yıldızlarına entegre edildi. Oluşturulan bu görüntü sosyal medyada oldukça ilgi gördü.