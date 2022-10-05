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    Icardi İstanbul'a geldi

    Galatasaray'da Adana Demirspor maçı kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmayan ve Arjantin'e giden Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcunun bugün yapılacak idmana katılması bekleniyor.
    • 05.10.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:29
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    Icardi İstanbul'a geldi

    Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Mauro Icardi, Arjantin'e gitmişti. Takıma verilen 3 günlük izinde eşi Vanda Icardi ile görüşmeye giden golcü futbolcu, İstanbul'a döndü.

    Takımla çalışmalara başlayacak

    Galatasaray'da Adana Demirspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk tarafından verilen 3 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün itibariyle Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Arjantin'den dönen Icardi'nin de takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

    Kayserispor maçında sahada

    İstanbulspor maçı sonrası Adana Demirspor maçında Icardi'yi sahaya 11'de sürmek isteyen ancak sakatlığı nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen teknik direktör Okan Buruk'un, Kayserispor maçında Icardi'ye 11'de şans vermesi bekleniyor.

    Henüz resmi golü yok

    Bu sezon resmi olarak ilk kez Konyaspor maçında oyuna girden 29 yaşındaki golcü 29 dakika sahada kalmış, Galatasaray'ın attığı galibiyet rolünde büyük pay sahibi olmuştu.

    İstanbulspor maçında panenka attı

    Milli maçlar nedeniyle verilen arada İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçına 11'de başlayan Icardi, Beknaz'ın düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıyı gole çevirmişti. Panenka vuruşu ile penaltıdan golü atan Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü atmıştı.

    Icardi İstanbul a geldi #1


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