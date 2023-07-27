Icardi Türkiye'ye geldi mi, kampa katıldı mı? "Wanda Nara'ya bağlı" demişti! Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Şimdi ise gözler imza töreninde ancak Icardi eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Peki, Icardi geldi mi? Ne zaman gelecek? imza töreni ne zaman? İşte gelişmeler...

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılılar, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Şimdi ise gözler Icardi'nin İstanbul'a geleceği tarihe çevrildi. Kampa katılması beklenen yıldız ne zaman gelecek merak ediliyor. Icardi transferi son dakika Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Galatasaray'dan süre istedi. İcardi'nin önümüzdeki hafta içerisinde kampa katılması bekleniyor.