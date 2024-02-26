Haberler



Futbol



Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz

Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğrafın kesilmemiş halini paylaştı ve "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" ifadelerini kullandı.