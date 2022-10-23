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    Icardi'nin golü VAR'dan döndü

    Mauro Icardi'nin attığı ikinci gol ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.
    • 23.10.2022 - 20:46
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    Icardi'nin golü VAR'dan döndü

    Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 23. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    Gol geçersiz sayıldı

    Mücadeleyi o sırada 2-0 önde götüren Galatasaray, Milot Rashica'nın pası sonrası Mauro Icardi'nin aşırtma vuruşuyla fileleri bir kez daha havalandırdı.

    Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı sonrası VAR hakemi Koray Gençerler de inceleme için mücadeleyi bekletti. VAR'dan gelen ofsaytın onayı üzerine gol geçersiz sayıldı.

    Icardi nin golü VAR dan döndü #1

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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