- Haberler
- Futbol Haberleri
- Idriz Voca Ankaragücü'nde
Idriz Voca Ankaragücü'nde
Kulüp başkanı Fatih Mert, Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca'nın Ankara'ya geldiğini ve bugün sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 14:20
Süper Lig ekibi Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.
Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.
23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.