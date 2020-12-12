IFAB elle oynama kuralını yine değiştiriyor

IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, "Elle oynama kuralı yanlış anlaşıldı" diyerek kuralın bir kez daha değiştirileceğini duyurdu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elden verilen penaltı kararları, yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Özellikle Serdar Aziz ve Demba Ba'nın içinde bulunduğu pozisyonlar hafızalardaki yerini korurken, IFAB'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, elle oynama kuralının tam olarak anlaşılamadığını belirterek kuralın bir kez daha değiştirileceğini duyurdu.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Brud, “Elle oynama kuralının son halini açıklayan metin çok kısa tutuldu ve yanlış anlamalara neden oldu. Oysa hakemlerin bu pozisyonlarda düdük çalarken, oyunun ruhuna göre de hareket etmeleri gerekiyor.” dedi.

DAHA ANLAŞILIR OLACAK

IFAB’ın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda konuyu masaya yatıracağı ve elle oynama kuralını daha anlaşılır hale getireceği belirtiliyor.

VÜCUTTAN BİRAZ AÇILMIŞ ELLER SAYILMAYACAK

Vücuttan biraz da olsa açılmış ellerin her durumda elle oynama olmayacağı, futbolcunun o anki hareketlenmesine göre elin aldığı pozisyonun değerlendirilmesi yönünde açıklayıcı detayın, kurala ekleneceği belirtiliyor.

DOĞAL POZİSYON DEĞERLENDİRMESİ

Kuralın güncellenmesiyle elle oynama pozisyonlarında, topun ele çarptığı anda bunun vücudun o anki doğal pozisyonundan kaynaklı bir temas olup olmadığı konusunda hakemlere değerlendirme yapmaları için daha çok esneklik tanınacak.