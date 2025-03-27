IFAB, kalecilerle ilgili kuralın değişme nedenlerini açıkladı

AA

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyundaki kural değişimlerini açıklamaya devam ediyor.

IFAB, son olarak kalecilerin topu elinde tutma süresiyle ilgili kuralı resmen değiştirdi.

Artık bir kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde eliyle 5'ten geriye sayım yapacak olan hakem, rakip takım lehine köşe vuruşu verecek.

IFAB, YENİ KURALLA İLGİLİ TEK TEK AYDINLATTI

Daha önce Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 139. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın ardından gündeme getirilen karar resmen onaylandı.

Ayrıca IFAB, kural değiştirme nedenlerini de resmen sıraladı. IFAB'ın 8 saniye kuralının nedenlerinden öne çıkanlar ise şöyle:

Kural neden değişmeliydi?

Hakemler kuralı uygulamıyordu ve kaleciler zaman geçirmek, özellikle takımları kazanırken maçın temposunu düşürmek amacıyla topu 6 saniyeden daha fazla tutuyorlardı. Bu durum oyuncular, teknik direktörler ve taraftarlar için hayal kırıklığı yaratıyordu.

Hakemler kuralları neden uygulamıyordu?

Hakemler, topu 6 saniyeden fazla elinde tutan kalecileri nadiren cezalandırıyorlardı. Bunun başlıca nedeni ceza sahasındaki endirekt serbest vuruşu yönetmenin çok zor olması ve genellikle kalecinin topu uzun tutmasından dolayı oyunun ritminin bozulmasıydı. Dahası, ceza sahasında endirekt serbest vuruş vermek, rakibin golo atması için çok iyi bir fırsattır. Eski kuraldaki cezanın kaleci topu tuttuğunda hücum eden takımın topa sahip olma ya da kazanma şansı olmadığı için adil olmadığı düşünülüyordu.

Ceza neden endirekt serbest vuruştan köşe vuruşuna çevrildi?

IFAB caydırıcı ve hakemlerin kolay karar verebileceği bir duran top cezası aradı. Köşe vuruşları seçildi çünkü kaleciler bunlara izin vermek istemeyecek ve atışın yönetimi, endirekt serbest vuruşa göre daha hızlı uygulanabiliyor.

8 saniye sayımı ne zaman başlar?

8 saniye, hakemin kalecinin topu tamamen kontrolüne aldığından emin olmasıyla başlar. Kalecinin geri sayımın başlaması için ayağa kalkmasına gerek yoktur.



Köşe vuruşu, kalecinin hakem tarafından cezalandırıldığı sırada durduğu yere en yakın taraftan yapılır.

Denemeler sırasında kaleciler kaç kez cezalandırıldı?