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    IFAB: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart

    Futbolun kurallarını yazan kurum olarak bilinen IFAB, koronavirüs sürecinde futbolcuları ve hakemleri korumaya yönelik olarak 'kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart gösterilmesi' kuralını koydu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 17:20
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    IFAB: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart

    Futbol maçlarında rakibine ya da hakeme kasıtlı öksüren futbolcu, kırmızı kart görebilecek.

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yeşil sahalarda futbolcuları ve hakemleri korumaya yönelik yeni bir karar aldı.

    KASITLI ÖKSÜRÜĞE KIRMIZI KART

    Hakemler, kendilerinin ya da rakip futbolcunun yüzüne yakın mesafeden öksüren bir oyuncunun bunu kasıtlı yaptığına kanaat getirmesi halinde kırmızı kart cezasına başvurabilecek.

    Kırmızı kart cezası, "saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü dil kullanma ya da el-kol hareketi etme" kategorisinde yer alacak.

    IFAB: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart #1

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