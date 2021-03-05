IFAB'dan yeni el kuralı

Dünya futbolunda son dönemlerde tartışılan elle oynama konusu IFAB'ın da gündemine geldi. Kurul bu pozisyonlara esnetme getirdi.

Dünya futbolunun kural koyucu mekanizması olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), çok tartışılan "elle oynama"larla ilgili yaptığı toplantı sonucunda dikkat çeken bir karar verdi.

"HÜCUM OYUNCUSU KAZARA ELLE OYNARSA GOL SAYILACAK..."

IFAB, artık "kazara elle oynama" sonrasında bir başka oyuncunun gol atmasının nizami bir elle oynama olarak değerlendirileceğini açıkladı: "Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak."





ELLE OYNAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK 3 DURUM

Öte yandan IFAB, elle oynamanın "nizami sayılmayacağı" 3 maddeyi de sıraladı. İşte "elle oynama" olarak değerlendirecek durumlar;

1- "Bir oyuncu, topa doğru elini ya da kolunu sallayarak açık bir müdahale yaparsa"

2- "Vücudunu doğal konumdan daha büyük hale getirecek şekilde topa eliyle ya da koluyla müdahale ederse. Yani, oyuncunun elle yaptığı hamle, vücudunun doğal konumundan doğan bir hamle değilse, elinin ya da kolunun topla temas etme riskini aldıysa"

3- "Eliyle ya da koluyla, kazara da olsa gol atarsa, eliyle ya da koluyla topa değdikten sonra gol atarsa"