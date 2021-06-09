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    IFAB'dan yeni ofsayt kuralı

    IFAB'dan yeni ofsayt kuralı

    IFAB'dan yapılan açıklamada bundan böye ofsayt kuralına omuzdan ele kadar olan bölümün dahil edilmediği ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:06
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    Futbol oyun kuralları belirleyicisi IFAB, ofsayt kuralıyla ilgili yapılan değişikliği kamuoyuna duyurdu.

    OMUZDAN SONRASI BELİRLEYİCİ OLMAYACAK

    Duyuruda ofsayt belirleme sınırında revize yapıldığı ifade ederek bundan böyle ofsayt belirlenirken, koltuk altı bölümünün sınır olarak alınacağı ifade edildi.

    Yapılan açıklamada, "Omuz elle oynama kurallarına dahil değildir. Dolayısıyla omuz, vücudun nizami gol atabileceği bir parçasıdır ve bu nedenle ofsayt pozisyonu değerlendirilirken dikkate alınması gereken yerdir." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklama ile omuzdan sonra ele kadar olan tüm bölümlerin ofsaytta belirleyici olmayacağı konusu netleşmiş oldu.

    IFAB dan yeni ofsayt kuralı #1

    IFAB dan yeni ofsayt kuralı #2

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