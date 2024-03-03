IFAB'ın düşündüğü 3 yeni futbol kuralı IFAB'ın mavi kartın ardından yeni planı ortaya çıktı. 3 yeni kural güncellemesinin üzerine düşünülüyor.

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IFAB'ın test etmeyi düşündüğü yeni futbol kuralları ortaya çıktı.

Futbol oyunlarını belirleyen kurumun resmi olarak yaptığı açıklamada 3 yeni kuralın test edilmek üzere düşünüldüğü açıklandı. İşte o kurallar;

Kural 1: "Sadece kaptan konuşabilir"

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü ilk kural şu şekilde: "Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir."

Kural 2: "Ceza sahanıza gidin"

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü bir diğer kural şu şekilde: "Gergin anlarda, hakem takımlara sakinleşmek için kendi ceza sahalarına gitmelerini söyleyebilir."

Kural 3: 8 saniye

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü son kural ise şu şekilde: "Kaleciler topu 8 saniye elinde tutabilir, 8 saniyeyi geçerse top rakibe geçer."