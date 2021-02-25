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    IFFHS'ye göre dünyanın en iyi 18 kalecisi

    IFFHS'ye göre dünyanın en iyi 18 kalecisi

    IFFHS, tarihin en iyi kalecilerini sıraladı. Listede, Galatasaray'ın efsane file bekçisi Taffarel de yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 09:44
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    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 1987'den bu yana tarihin en iyi kalecilerini derledi.

    İLK SIRADA BUFFON VAR

    Listenin 1. sırasında Juventus'un İtalyan kalecisi Buffon yer alırken, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanan Brezilyalı efsane Taffarel ise kendine 12. basamakta yer buldu.

    IFFHS ye göre dünyanın en iyi 18 kalecisi #1

    Liste şu şekilde:

    1- Buffon
    2- Casillas
    3- Cech
    4- Van der Sar
    5- Neuer
    6- Schmeichel
    7- Kahn
    8- Chilavert
    9- Zenga
    10- Zubizaretta
    11- Courtois
    12- Taffarel
    13- Prudhomme
    14- Barthez
    15- Seaman
    16- Valdes
    17- Lloris
    18- Dida

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