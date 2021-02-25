IFFHS'ye göre dünyanın en iyi 18 kalecisi

IFFHS'ye göre dünyanın en iyi 18 kalecisi

IFFHS, tarihin en iyi kalecilerini sıraladı. Listede, Galatasaray'ın efsane file bekçisi Taffarel de yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 1987'den bu yana tarihin en iyi kalecilerini derledi.

İLK SIRADA BUFFON VAR

Listenin 1. sırasında Juventus'un İtalyan kalecisi Buffon yer alırken, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanan Brezilyalı efsane Taffarel ise kendine 12. basamakta yer buldu.

Liste şu şekilde:

1- Buffon

2- Casillas

3- Cech

4- Van der Sar

5- Neuer

6- Schmeichel

7- Kahn

8- Chilavert

9- Zenga

10- Zubizaretta

11- Courtois

12- Taffarel

13- Prudhomme

14- Barthez

15- Seaman

16- Valdes

17- Lloris

18- Dida