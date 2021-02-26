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IFFHS'ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson

IFFHS'ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 1996'dan bu yana dünyanın en iyi hocalarını derledi. Listede hiçbir Türk teknik adam yer almadı.