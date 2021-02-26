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- IFFHS'ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson
IFFHS'ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 1996'dan bu yana dünyanın en iyi hocalarını derledi. Listede hiçbir Türk teknik adam yer almadı.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 09:13
- Güncelleme : 26.02.2021 - 09:35
IFFHS, en iyi kaleciler listenin ardından bir de en iyi teknik direktörler sıralaması yaptı.
FERGUSON ZİRVEDE
1996-2020 yılları arasının baz alındığı listenin zirvesinde, Manchester United'ın eski hocası Sir Alex Ferguson yer aldı.
Mourinho'nun 2., Guardiola'nın 5. olduğu sıralamada, hiçbir Türk teknik adam kendine yer bulamadı.
Liste şu şekilde:
1) Sir Alex Ferguson
2) Mourinho
3) Arsene Wenger
4) Löw
5) Guardiola
6) Del Bosque
7) Ancelotti
8) Lippi
9) Simeone
10) Scolari
11) Hiddink
12) Bielsa
13) Hitzfeld
14) Deschamps
15) Eriksson
16) Capello
17) Klopp