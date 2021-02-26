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    IFFHS'ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson

    IFFHS'ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 1996'dan bu yana dünyanın en iyi hocalarını derledi. Listede hiçbir Türk teknik adam yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 09:35
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    IFFHS, en iyi kaleciler listenin ardından bir de en iyi teknik direktörler sıralaması yaptı.

    FERGUSON ZİRVEDE

    1996-2020 yılları arasının baz alındığı listenin zirvesinde, Manchester United'ın eski hocası Sir Alex Ferguson yer aldı.

    IFFHS ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson #1

    Mourinho'nun 2., Guardiola'nın 5. olduğu sıralamada, hiçbir Türk teknik adam kendine yer bulamadı.

    Liste şu şekilde:

    1) Sir Alex Ferguson
    2) Mourinho
    3) Arsene Wenger
    4) Löw
    5) Guardiola
    6) Del Bosque
    7) Ancelotti
    8) Lippi
    9) Simeone
    10) Scolari
    11) Hiddink
    12) Bielsa
    13) Hitzfeld
    14) Deschamps
    15) Eriksson
    16) Capello
    17) Klopp

    IFFHS ye göre dünyanın en iyi hocası: Alex Ferguson #2

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