Iğdır FK, Adanaspor'a fark attı Iğdır FK, 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Adanaspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı.

Haber Merkezi

1. Lig'in 2.haftasında Yalçın Koşukavak yönetimindeki Iğdır FK ile Sol Bamba'nın çalıştırdığı Adanaspor karşı karşıya geldi.

Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 6-1'lik skorla Iğdır FK oldu.

İLK YARI 3-1 SONA ERDİ

Ev sahibi ekip, dakika 23'te Dean Liço ile 1-0 öne geçti.

Ardından dakika 27 ve 34'te sırasıyla Kosta Aleksic ve Hasan Hatipoğlu ile skoru 3-0'a getirdi.

Adanaspor 42. dakikada Mehmet Yıldırım'ın penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi.

IĞDIR FK, MAÇI FARKLA KAZANDI

Ardından Iğdır ekibi 51. dakikada Dean Liço'nun golüyle skoru 4-1'e getirdi.

84. dakikada Adanaspor'un tek golünü atan Mehmet Yıldırım kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip 85. dakikada Adrien Regattin'in penaltı golüyle skoru 5-1 getirdi.

Maçın bitmesine dakikalar kala Burak Altıparmak'ın attığı golle Iğdır FK skoru 6-1'e getirdi. Maçta daha fazla gol sesi çıkmadı.

ADANASPOR, ÜÇ PUANDA KALDI

Bu skorla birlikte Iğdır FK, puanını 6'ya çıkarırken, Adanaspor'un puanı 3'te kaldı.

İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ

1.Lig 3.hafta fikstürüne göre 24 Ağustos Cumartesi günü Iğdır FK evinde Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak.

Adanaspor ise 25 Ağustos pazar günü evinde Pendikspor'u ağırlayacak.