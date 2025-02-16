Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'ne 3 attı

Haber Merkezi
1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Iğdır FK oldu.
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Gianni Bruno, 52 ve 60. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
KEÇİÖRENGÜCÜ 4 HAFTA SONRA KAYBETTİ
İç sahada arka arkaya son üç maçını kazanan Iğdır FK, puanını 32'ye yükseltti. Dört hafta sonra kaybeden Keçiörengücü 37 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Iğdır FK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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