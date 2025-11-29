Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü iki golle geçti

- Iğdır FK, 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.
- Iğdır FK'nın gollerini Bruno ve Koita kaydetti, Keçiörengücü'nün tek golü Roshi'den geldi.
- Iğdır FK puanını 25'e yükseltirken, Keçiörengücü 18 puanda kaldı.
1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK'yı konuk etti.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 2-1 kazandı.
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Gianni Bruno ve 85. dakikada Fode Koita(P) kaydetti.
Keçiörengücü'nün tek golü 45+2'de Odise Roshi'den geldi.
IĞDIR FK, 25 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK ligdeki puanını 25'e çıkarırken Keçiörengücü ise 18 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, Serik Spor'a konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.