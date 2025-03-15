Iğdır FK, Ankaragücü'nü farklı geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 30. haftasında Iğdır FK, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
IĞDIR FK DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI
Eryaman Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 58. dakikada Thuram, 62. dakikada Daniel Avramovski ve 70. dakikada Gökcan Kaya attı.
Bu sonucun ardından Iğdır, 43 puana yükseldi. Ankaragücü, 38 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Iğdır, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek Ankaragücü, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
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