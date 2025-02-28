Iğdır FK, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş'un göreve başlamasıyla evinde çıktığı iki maçı da kazandı.

Ligde düşme hattında yer alan Iğdır ekibi, 1 Mart Cumartesi günü evinde Ahlatçı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Iğdır ekibi, taraftarı önünde çıkacağı müsabakadan 3 puan alarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

"DÖRT MAÇLIK BİR PERİYOT VAR"

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, AA muhabirine, takımın son maçlarda yakaladığı başarı ivmesinin yükseleceğini söyledi.

Bundan sonraki maçlara daha sıkı şekilde hazırlanacaklarını belirten Çavuş, şunları dedi:

Dört maçlık bir periyot var, bu periyotta iyi reaksiyon gösteren bir oyuncu grubumuz var. Bu hem mücadele hem de saha içerisinde gösterdikleri oyun gücü anlamında çok güzel.

"KEYİF VEREN BİR TAKIM İZLETMEK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynanacak müsabakaya değinen Çavuş, şu şekilde konuştu:

İyi bir oyun, saha içerisinde iyi mücadele göstererek, izleyenlere gerçekten keyif veren bir takım izletmek istiyoruz. Ligin sonuna kadar, böyle olacağını da düşünüyorum. Çorum takımı, gerçekten bu ligin saha içerisinde taktik anlamında güçlü ekiplerinden biri.

"İKİ MAÇTA 2 GALİBİYETİMİZ VAR"

Çorum maçıyla birlikte çıkışa devam etmek istediklerini anlatan Çavuş, şu ifadeleri kullandı: