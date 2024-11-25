Iğdır FK ile Amedspor yenişemedi

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1. Lig 13. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Iğdır FK'nin golü 4. dakikada Aleksic'den geldi. Amedspor ise 78. dakikada Veli Çetin ile beraberliği yakaladı.

Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Iğdır FK 2 maç sonra puan kaybetti. Amed SK'nın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Bu sonuçla Iğdır FK'nın puanı 22'ye çıktı. Amedspor ise 15 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, Manisa ile karşılaşacak. Iğdır FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.