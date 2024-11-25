Iğdır FK ile Amedspor yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig 13. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Iğdır FK'nin golü 4. dakikada Aleksic'den geldi. Amedspor ise 78. dakikada Veli Çetin ile beraberliği yakaladı.
Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Iğdır FK 2 maç sonra puan kaybetti. Amed SK'nın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
Bu sonuçla Iğdır FK'nın puanı 22'ye çıktı. Amedspor ise 15 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, Manisa ile karşılaşacak. Iğdır FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış