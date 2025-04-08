Iğdır FK, İstanbulspor'u 3 golle geçti

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1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

IĞDIR, 3 GOLLE KAZANDI

Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Adrien Regattin, 28. dakikada Gianni Bruno ve 90+2. dakikada Ahmet Engin attı.

İSTANBULSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu galibiyetin ardından Iğdır FK, ligde iki maç sonra kazandı. İstanbulspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, 48 puana yükseldi. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.