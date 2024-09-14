AA

1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü, geride kalan 4 haftadaki maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 puanla liderliğini devam ettiriyor.

Iğdır FK, ligin 5. hafta maçları kapsamında yarın Iğdır’da Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Taraftarı önünde oynanacak maçtan galip ayrılmak isteyen Iğdır FK, puanını 13 yaparak liderliğini sürdürmek istiyor.

"1. LİG'DE KOLAY MAÇ YOK"

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynanacak maçın zorlu olduğunu, buradan da galip ayrılmak istediklerini söyledi.

1. Lig'e de değinen Koşukavak, şunları dedi:

"BİZİM DE BİR İVMEMİZ VAR 4 HAFTADIR LİDER DURUMDAYIZ"

Sonuca ilişkin değerlendirmede bulunan Koşukavak, şunları kaydetti:

Bu ligin de zorlukları var, Erok takımının da 1 maçı ertelendi, 3 maç kazanamadı ama 2 haftada 6 transferleri var. O yüzden 1. Lig'de oynadığınız her maç çok ortada. Çünkü bu ligde çok sürpriz sonuçlar oluyor, bu ligin favorisi çok olmuyor. Onlar da bu takviyelerle burada kazanmak isteyeceklerdir. Bizim de bir ivmemiz var 4 haftadır, lider durumdayız. Biz de kazanmak istiyoruz, kolay maç olmayacak. İnşallah kazanan taraf oluruz.