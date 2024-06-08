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Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek

Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.