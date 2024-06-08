Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile devam edecek

AA
Iğdır FK, teknik direktör Serdar Bozkurt ile yoluna devam edeceğini duyurdu.
1. Lig'e yükselen Iğdır temsilcisinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda da takımın başında Serdar Bozkurt'un olacağı bildirildi.
"Serdar Bozkurt ile yola devam ediyoruz"
Açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile yola devam ediyoruz. Kulüp başkanımız Cantürk Alagöz ve yönetim kurulumuz 2024-2025 sezonunda teknik direktörümüz Bozkurt ile yola devam kararı almıştır.
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