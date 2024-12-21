Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'a 3 attı

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1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Iğdır FK oldu.

IĞDIR FK, 3 PUANI ALDI

Iğdır FK'nin gollerini 8. dakikada Kosta Aleksic, 28. dakiakda Valentin Eysseric ve 58. dakikada Adrien Regattin kaydetti.

YENİ MALATYASPOR'UN KÖTÜ SERİSİ DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 25'e yükseltirken, puan silme cezası bulunan ve bu sezonki tüm maçlarını kaybeden Yeni Malatyaspor -21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Iğdır FK deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken, Yeni Malatyaspor evinde Boluspor ile karşılaşacak.