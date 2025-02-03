Iğdır FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'da bir veda yaşandı.

22 maç sonunda ligde topladığı 26 puanla 18. sırada bulunan Iğdır ekibinde Osman Özköylü dönemi resmen sona erdi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.