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    Ignacio Ruglio'dan Fatih Terim'e ziyaret

    Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, Fatih Terim'i ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 17:46
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    Ignacio Ruglio'dan Fatih Terim'e ziyaret

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio'yu ağırladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Terim ve Ruglio birbirlerine forma hediye etti.

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

    Fatih Terim ile Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Ignacio Ruglio ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Ignacio Ruglio dan Fatih Terim e ziyaret #1

    Ignacio Ruglio dan Fatih Terim e ziyaret #2

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