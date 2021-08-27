Ignacio Ruglio'dan Fatih Terim'e ziyaret

Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, Fatih Terim'i ziyaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay kulübü Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio'yu ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Terim ve Ruglio birbirlerine forma hediye etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Fatih Terim ile Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Ignacio Ruglio ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.