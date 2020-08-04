Iker Casillas, futbolu bıraktı

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39 yaşındaki İspanyol kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı.

Iker Casillas, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek futbolculuk kariyerini bir süreliğine dondurmuştu. Bugün sosyal medya hesabından emekli olduğunu açıklayan tecrübeli file bekçisinin kariyerine futbol direktörü olarak devam edeceği kaydedildi.

REAL MADRID'E YÖNETİCİ OLACAK

Marca’nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak.

Casillas’ın kulüp başkanı Florentino Perez’in danışmanlığını yapacağı öğrenildi.