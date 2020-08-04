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    Iker Casillas, futbolu bıraktı

    39 yaşındaki İspanyol kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 14:13
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    Iker Casillas, futbolu bıraktı

    Iker Casillas, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek futbolculuk kariyerini bir süreliğine dondurmuştu. Bugün sosyal medya hesabından emekli olduğunu açıklayan tecrübeli file bekçisinin kariyerine futbol direktörü olarak devam edeceği kaydedildi.

    Iker Casillas, futbolu bıraktı #1

    REAL MADRID'E YÖNETİCİ OLACAK

    Marca’nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak.

    Casillas’ın kulüp başkanı Florentino Perez’in danışmanlığını yapacağı öğrenildi.

    Iker Casillas, futbolu bıraktı #2

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