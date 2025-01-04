İki futbolcu Galatasaray maçında cezalı! Başakşehir, Adana Demirspor'u mağlup etti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı yönetimindeki Adana Demirspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Başakşehir oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson kaydetti.

İKİ OYUNCU CEZALI

Bu maç öncesinde turuncu-lacivertlilerde Deniz Türüç, Miguel Crespo, Onur Ergün, Berat Özdemir ve Krzysztof Piatek sarı kart sınırında yer alıyordu.

Müsabakanın 19. dakikasında sarı kart gören Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 73. dakikada sarı kart gören Berat Özdemir gelecek maç cezalı duruma düştü.

Crespo ve Berat Özdemir, ligde gelecek hafta evinde oynayacakları Galatasaray mücadelesinde kadroda olamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK

Başakşehir'de sakatlanan Leo Duarte, oyuna devam edemedi. 85. dakikada yerini Emre Kaplan'a bıraktı.

İKİ MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu sonucun ardından iki maç sonra ligde galip geldi. Adana Demirspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Alınan bu galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.