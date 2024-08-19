İki haftadır maça çıkamayan Yeni Malatyaspor'da idmanlar başladı
AA

ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Malatya ekibinin ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı ise ileri bir tarihe ertelenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)