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    İkinci yarıda İsmail Kartal rüzgarı

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal, başarılı bir grafik sergiledi. Ligin ikinci yarısında 16 haftada 36 puan topladı.
    • 01.05.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 12:51
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    İkinci yarıda İsmail Kartal rüzgarı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Aldığı bu sonuçla zirvenin hemen ardında 68 puanı bulunuyor.

    Diğer yandan Vitor Pereira ile yolların ayrılmasında sonra İsmail Kartal'ı teknik adamlık görevine getiren Fenerbahçe, son 11 lig maçında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertli ekibin yükselişi taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.

    İkinci yarıda İsmail Kartal rüzgarı #1

    Takım yeniden canlandı

    Özellikle takımın yeniden ayağa kalkması en bariz gelişim olarak öne çıktı. Vitor Pereira ile 17 lig maçına çıkan futbolcularla İsmail Kartal’la beraber 15 lig maçında forma giyen oyuncuların performansı ciddi anlamda gelişti. Rakamlara da yansıyan bu görüntü ile Kartal’ın her şeyden önce futbolcuları kazandığı anlaşıldı.

    Pereira’lı dönem ve Kartal’lı dönemde futbolcuların Süper Lig’deki rakamları:

    İsmail Kartal 15 maç

    • Serdar Dursun: 8 gol-2 asist
    • Diego Rossi: 3 gol-3 asist
    • Miha Zajc: 6 gol-1 asist
    • Mert Hakan: 7 asist
    • Arda Güler: 3 gol-2 asist

    Vitor Pereira 17 maç

    • Serdar Dursun: 5 gol-1 asist
    • Diego Rossi: 2 gol-5 asist
    • Miha Zajc: 3 gol
    • Arda Güler: 1 asist
    • Mert Hakan: -

    İkinci yarıda İsmail Kartal rüzgarı #2

    Taraftarlar takıma sahip çıktı

    Takımın arka arkaya aldığı başarılı sonuçların ardından Fenerbahçe’de taraftarlar takıma sahip çıktı. Uzun bir aradan sonra Kadıköy’de maçlar kapalı gişe oynanmaya başlandı. Sırasıyla iç sahada oynanan Trabzonspor, Konyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Gaziantep maçlarında taraftar ortalaması 42 bini buldu.

    2.36 puan ortalaması

    İsmail Kartal’ın yakaladığı başarı birçok istatistiğe yansımış durumda. Sarı-lacivertli takımın başında 15 lig maçında 11 galibiyet 1 yenilgi ve 3 beraberlik alan Kartal, 36 puan topladı, 2.36’lık puan ortalaması tutturdu.

    Vitor Pereira döneminde ise 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 yenilgi, 5 beraberlik alan Fenerbahçe 29 puan topladı. Vitor Pereira, 1.65’lik puan ortalaması elde etti.

    İsmail Kartal’lı takım 36 gol atıp 10 gol yerken, Vitor Pereira döneminde 28 gol atıldı 20 gol yendi.

    İkinci yarıda İsmail Kartal rüzgarı #3

    Murat Göle arada 3 maçta takımın başındaydı

    Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ile Vitor Pereira dönemi arasında Zeki Murat Göle ile 3 lig maçına çıkıldı.

    Bu süreçte Fenerbahçe, 1 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Takım bu dönemde 5 puan yitirdi, 4 puan toplayabildi.

    İkinci yarının en iyisi

    Teknik direktör İsmail Kartal’la çıkışa geçen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında 16 haftada 36 puan topladı ve ikinci yarının lideri oldu.

    İsmail Kartal da görevde olduğu 15 haftada ligin en iyisi oldu

    İkinci yarıda İsmail Kartal rüzgarı #4


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