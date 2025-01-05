İlginç anlar! Mustafa Yumlu, kart görmemek için hakeme sarıldı

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1. Lig'in 18. Hafta maçında Erzurumspor FK, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Ümraniye Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 berabere bitti.

Erzurumspor FK, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.

KART GÖRMEMEK İÇİN HAKEME SARILDI

Bu maçın son dakikalarında ortaya çıkan görüntü ise sosyal medyada gündem yarattı.

Erzurumspor FK'nin deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, bir pozisyon sonrası hakem Batuhan Kolak'a itirazda bulundu.

O anda hakemin eli cebine giderken Erzurumspor kaptanı, Kolak'a sarılarak "Hocam sınırdayım aman yapma" dedi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Ancak hakem Kolak, tecrübeli stopere sarı kart gösterdi.

Müsabakada tek sarı kart gören isim Mustafa Yumlu, cezalı duruma düştü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)