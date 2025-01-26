İlginç anlar! VAR önce gol dedi, sonra ofsayt verdi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

Maçın 17. dakikasında Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

VAR GOLÜ GEÇERLİ SAYDI

Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı.

SONRA İPTAL EPTİ

21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.

TEKNİK HATA YAŞANDI

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)