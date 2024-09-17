İlhan Mansız'dan Gedson Fernandes yorumu

Haber Merkezi

Süper Lig'de oynanan 5. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, konuk olduğu Trabzonspor deplasmanından 1 - 1 lik beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlıların karşılaşmadaki tek golunü Gedson Fernandes atarken Portekizli oyuncu dikkatleri çekmeye devam etti.

"GEDSON'DA BU SEZON BUNU GÖRÜYORUM"

Tivibu Spor ekranlarında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu, şimdilerin spor yorumcusu İlhan Mansız, yapmış olduğu açıklamalarda şunları söyledi.

Ben Gedson'a 'bal yapmayan arı' diyordum. Ben pres yapmayı, koşmayı, defansa yardım etmeyi çok severdim. Çok yıprandığım için son vuruşlarda gücüm kalmazdı ama böyle oynamak ama beni ileri bir seviyeye taşıdı. Gedson'da da bu sezon bunu görüyorum.