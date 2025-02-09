İlhan Palut: Abdülkadir Ömür aramıza katılacak

Süper Lig’in 23. haftasında Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜN BİR ŞEKİLDE BURADAN AYRILIYORUZ"

Palut, şu şekilde konuştu:

Kasımpaşa takımı çok atıp en gol çok yiyen 5. takımıydı. Biz de gol yeme konusunda istediğimiz sağlamlıkta değildik, 7. sıradaydık. Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız rakibin bu zaafını kullanıp goller bulabilmek ama savunmada onların efektif oyuncularına izin vermemekti. İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. İlk yarı iyi organize olamadık. İkinci yarıya çok iyi başladık. 2-2’yi arayan takımdık. Kasımpaşa ilk geldiği anda 3’ü buldu. Duran toptan da olsa 3-2’yi bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik. Yine kötü goller yediğimiz bir maçın sonucunda istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İyi gitmiyoruz, toparlamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bunları çok söylediğimin de farkındayım. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz.