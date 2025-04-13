İlhan Palut: Birlikte olup bu durumun üstesinden geleceğiz

İHA

Süper Lig’in 31. haftasında Rizespor, deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Rizespor Teknik Direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

Palut, her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

"RAKİP BİZDEN DAHA İYİYDİ"

İlhan Palut, şunları dedi:

Önemli bir maçtı. Burada olmaktan memnun değiliz ama gerçeği görmek zorundayız. Trabzonspor’a karşı baskı yapmak istedik, Uğurcan Çakır üzerinden oyunu kurmayı planladık. Gole kadar rakibi çok fazla yaklaştırmadık. Koşularda rakip bizden iyiydi.

"TEMASLARDA DAHA GÜÇLÜ DURAN BİR TAKIM VARDI"

İkinci yarıya daha organize bir şekilde çıktıklarını belirten Palut, şu şekilde konuştu:

Rakip kaleyi daha fazla zorlamaya başladık ancak gerekli bitirici aksiyonlarda bulunamadık. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz daha da zorlaştı. Trabzonspor’a bugün maçı kazandıran en önemli etken ikili mücadelelerdi. Her temasta biz kaybettik, bu yeterli bir neden olabilir. Temaslarda daha güçlü duran bir takım vardı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA BU YETMEDİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin taktiksel katkısına da değinen Palut, şu ifadeleri kullandı:

Fatih Tekke’nin çalışmalarını ve taktiklerini bir kenara bırakamayız, mutlaka onun da etkisi vardı. Bugün elimizden geleni yaptık ama bu yetmedi.

"BİR ATEŞ LAZIM BİZE"

Son olarak, camiaya da seslenen deneyimli teknik adam, şu şekilde konuştu: