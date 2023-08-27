İlhan Palut: Bizim için değerli bir galibiyet Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından, "Trabzonspor gibi bir deplasmanda 3 puan genç oyuncular ve bizim için son derece değerli oldu. İzleyenler keyif aldı" dedi.

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Akyazı Stadı'ndaki mücadeleyi Trabzonspor, 3-2'lik skorla kaybetti.

Çaykur Rizespor, Attila Mocsi'nin 20. dakikada attığı golle öne geçti. İlhan Palut'un ekibinde Benhur Keser 43. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Bu karşılaşmanın ardından Rizespor'un çalıştırıcısı İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bizim için değerli bir galibiyet"

İlhan Palut, ofansif üretkenliği biraz daha artırmaları gerektiğini bildiklerinin altını çizerek, şunları belirtti:

Trabzonspor dönem dönem etkili oldu. Ceza sahamıza çok geldiler. Dar alanda paslar ve duran toplarla etkili olduk. Üç gol bulduk. Skor avantajı bizdeyken skoru daha da artırabilirdik. Bizim için değerli bir galibiyet. Üç puan alınır, gelecek haftalarda da alınır. Genç çocukların Süper Lig'de neler yapabileceğini görmeleri lazımdı. Trabzonspor gibi bir deplasmanda 3 puan genç oyuncular ve bizim için son derece değerli oldu. İzleyenler keyif aldı. Trabzonspor taraftarı üzülmüştür ama iki takımında son dakikaya kadar bırakmadığı bir mücadele oldu.

"Genç oyuncular öğrenmek için çabalıyor"

Lige yeni oyuncularla başladıklarına vurgu yapan Palut, şu şekilde konuştu:

Genç oyuncular öğrenmek için çabalıyor. Hepsi bir şeyler kazanmak için gözlerimizin içine bakıyor. Bizim için kazanmaktan çok daha değerli, oyuncularımızın istediklerimizi sahaya yansıtması.

"Önemli oyunculara karşı kazanmak önemliydi"

Futbolcularla maç öncesinde konuştuğunu kaydeden Palut, şöyle devam etti: