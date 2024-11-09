İlhan Palut: Bugün bir dönüş maçıydı

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Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"TEMPO VE OYUNCULARIN SAVAŞTIĞINI GÖRDÜM"

İlhan Palut yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bizim için bugün sahada bir teknik adam olarak asıl görmek istediğim ataklar, organizayonlar, yerleşimler, geçişler falan taktikler ama benim şikayetim organizasyonsuzluktu. İstek, arzu gibi soyut parametrelerdi aslında. Önce onu aradım takımımda. Bu benim için yeterliydi. İyinin sonu var mı yok ama şok bir gol yedik, VAR'dan dönen gol, gol arayışları, tempo ve oyuncuların savaştığını gördüm. Benim için önemli olan daha çok buydu."

"BUGÜN BİR DÖNÜŞ MAÇI"

Trabzonspor'un kötü günler geçirdiğini belirten Palut şu ifadeleri kullandı:

"Teknik taktik kısma gelelim. Trabzonspor kötü günler yaşıyor ama büyük takım. Gol pozisyonlarını daha çok yakalayan bizdik. Oyuncularım 1-0'dan sonra kırılma yaşamadı. O da bir sorundu. 1-0'dan sonra maçlar başka yerlere gidiyordu. Totalinde iyi oyun ve daha önemlisi iyi mücadele vardı. Son 4 haftada 3 galibiyet oldu ama o kadar kötü başladık ki hala uğraşıyoruz düzlüğe çıkmak için... Ne kadar da kötü başlamışız. Bu kadar yenilirseniz istediğiniz yerin çok çok uzağında kalırsınız. Bugün bir dönüş maçı. Bu mücadelenin altına düşmek istemiyoruz. Güzel bir mesajdı. Oyuncularımı kutluyorum."

"MİTHAT, FERDİ KADIOĞLU GİBİ"

Mithat Pala'nın Ferdi Kadıoğlu'na benzediğini söyleyen İlhan Palut şu ifadeleri kullandı:

"Mithat reaksiyonları çok iyi, fiziksel olarak da iyi oyuncu. Top bize geçince de Mithat çok ters bir oyuncu rakip için. Mithat taktik antrenmanında karşı taraftaysa tek başına taktiği boşa düşürüyor. Ferdi Kadıoğlu gibi... Casper de yoktu bugün. Olawoyin joker, orta saha, 10 numara, kanat oynar. Bir sekiz numara sahanın merkezinde rakip eksiltirse bu değerli bir özellik, bunun yanında top çalmada da usta bir oyuncu."

İlhan Palut ayrıca, "Futbol o kadar iç dünyamızı sarmış ki... Bugün benim doğum günüm mü, Trabzonspor maçımız mı var sorusunun net cevabı maç var. Futbol öyle bir meslek dalı. Kendinizi adamanız gerekiyor. Oyuncularım sürpriz yaptılar. Kutlamadılar sosyal medyadan, sosyal medya savaş alanı, belki kazanamayız falan. Benim için de yeni yaşıma mutlu bir başlangıç oldu." açıklamasını yaptı.