İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2024 yılı yaş çay sezonu 4 Mayıs Cumartesi günü açıldı ve yaklaşık 200 bin üretici hasatlarını gerçekleştirmeye başladı.

Rizespor’un başarılı teknik direktörü İlhan Palut ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ziraat Çay Bahçesi'ne girdi.

İlhan Palut, ilk kez eline aldığı çay makasıyla hasat gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, Rize’de içtiği çayı başka yerde içemediğini söyledi.

"Rize’de çay içmeye alıştığımız zaman başka yerlerde çay içmek pek keyif vermiyor"

Rize’de çay içme alışkanlığı kazanıldığında başka yerde çay içmenin fazla keyif vermediğine vurgu yapan Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı yaş çay sezonun başlangıcında burada olmak benim için önemli ve keyifliydi. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Çayın ülkemize girişinin 100. yılı dolayısıyla anlamlı bir gün. Neredeyse 8 aydır buradayım. Çayın Rize şehri için ne demek olduğunu biz de anladık. İnşallah bereketli bir yıl olur. Hem çalışanlar için hem de üreticiler için inşallah güzel bir sezon olur. Gerçekten son derece doğal, dünyada üstüne kar yağan tek çay, katkısız, içimi keyifli oluyor. Rize’de çay içmeye alıştığımız zaman başka yerlerde çay içmek pek keyif vermiyor. Rize’nin gerçekten son derece içimi güzel bir çay var. Yeşilliklerin arasında her şeyden önce çok keyifli ve insanın stresini alan bir yer. Malum herkesin işi kendince stresli. Dışarıdan gördüğüm çay toplama bana daha zor ve karmaşık geliyordu ama içine girdiğimiz zaman yapılabilir ve pratik bir iş olduğunu gördüm. Güzel bir deneyimdi.